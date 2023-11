T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/541 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın ili Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi



MEVKİİ : Alangüllü Çayı mevki



PAFTA NO : -



ADA NO : 238 ada



PARSEL NO : 77 parsel



VASFI : İncir Bahçesi



YÜZÖLÇÜMÜ : 8212,26



MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATMA SİVRİ

2- MUSTAFA CENGİZ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 17/05/2018 tarih ve 12-170 nolu kararı ve 03/05/2018 tarih 11-34 nolu kararı ile kamu yararı kararı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 05/06/2018 tarih ve 1405 sayılı Olur yazısı ile taşınmazın 16,55 m² kısmında tesis edilecek olan daimi irtifak hakkı.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/541 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923563