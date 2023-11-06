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Resmi İlanlar T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:00:00 -

T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/541 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın ili Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi

MEVKİİ : Alangüllü Çayı mevki

PAFTA NO : -

ADA NO : 238 ada

PARSEL NO : 77 parsel

VASFI : İncir Bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ : 8212,26

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATMA SİVRİ
2- MUSTAFA CENGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 17/05/2018 tarih ve 12-170 nolu kararı ve 03/05/2018 tarih 11-34 nolu kararı ile kamu yararı kararı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 05/06/2018 tarih ve 1405 sayılı Olur yazısı ile taşınmazın 16,55 m² kısmında tesis edilecek olan daimi irtifak hakkı.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/541 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923563