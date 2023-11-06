T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın ili Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi
MEVKİİ : Alangüllü Çayı mevki
PAFTA NO : -
ADA NO : 238 ada
PARSEL NO : 77 parsel
VASFI : İncir Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ : 8212,26
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- FATMA SİVRİ
2- MUSTAFA CENGİZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 17/05/2018 tarih ve 12-170 nolu kararı ve 03/05/2018 tarih 11-34 nolu kararı ile kamu yararı kararı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 05/06/2018 tarih ve 1405 sayılı Olur yazısı ile taşınmazın 16,55 m² kısmında tesis edilecek olan daimi irtifak hakkı.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/541 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01923563