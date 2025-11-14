  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. GENÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sayı : 2024/2 Tereke Satış
19/09/2025

Konu : TEREKE İLANI

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN

MURİS : SEDAT SAVAŞ (T.C. No:232*****146)

Ahmet ve Keziban oğlu, 04/05/1972 doğumlu.

Yukarıda açık kimliği yazılı murisin Genç Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 09/12/2022 tarih, 2022/1 Esas, 2022/6 Karar sayılı ilamı ile TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE karar verilmiş ve tasfiye işlemleri Memurluğumuzun 2024/2 Tereke sayılı dosyasından yürütülmektedir.

İİK'nun 166. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02332748