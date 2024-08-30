T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/357 Esas

19/07/2024

İ L A N D I R

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Mehmet Fikri ve Emine'den olma 22/06/1962 d.lu Haluk Muharrem ACAR'a çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizin 2021/357 Esas 2023/1888 sayılı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu davalı Haluk Muharrem ACAR'a ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02083285