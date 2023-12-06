T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/566 Esas





İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen İmam ve Cezair'den olma, 01/06/1976 Pülümür doğumlu Gürsel TOĞA,İmam ve Cezair'den olma, 22/12/1966 Pülümür doğumlu Gülten ÇELİK,İmam ve Cezair'den olma, 01/01/1964 Pülümür doğumlu Veysel TOĞA, İmam ve Cezair'den olma, 25/06/1965 Pülümür doğumlu Gülüstan KARADAĞ'a Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 13/11/2023 tarih saat.11:40'a ''Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.'' hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01945198