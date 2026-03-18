T.C. GEMLİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/623 Esas
20.10.2025
İ L A N D I R
Gaiplik kararı istenilen FARUK ve AYNUR oğlu/kızı, 24/02/1991 doğumlu, MURAT ÇALIŞKAN 'dan uzun zamandır (10 sene üstü) haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2025/623 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02426318