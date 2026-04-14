T.C. GEMEREK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/24 Ort. Gid. Satış

09/04/2026

Konu : Hissedar Perihan GÖDEKMERDAN

İ L A N

Davacılar Osman SOYKAN ve Penpe BAŞARAN vekili Av. Ayyıldız ŞİMŞEK tarafından davalılar Perihan GÖKMERDAN ve müşterekleri aleyhine açılan İzale-i Şuyu davasının açık yargılaması sonunda ;Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/10/2024 tarih ve 2021/353 Esas,2024/554 Karar sayılı ilamı ile izale-i şuyu suretiyle satılmasına karar verilen;

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Pancarcı Mevkii 136 ada 81 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Gücük Burun Mevkii, 148 ada 16 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Köyiçi Mevkii 176 ada 3 parsel sayılı ahşap ev vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Köyiçi Mevkii , 177 ada 6 parsel sayılı betonarme ev vasıflı

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Şahlı Mevkii,150 ada136 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Pancarcı Mevkii, 136 ada 117 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Değirmen Sekisi Mevkii, 140 ada 176 parsel sayılı kavaklık vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Sızır yolu Mevkii, 162 ada 16 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Hadalı Bükü Mevkii, 139 ada 4 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Sızır Yolu Mevkii, 162 ada 12 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Sülük Gölü Mevkii,148 ada 18 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Kanlı Tarla Mevkii, 121 ada 5 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Kanlı Tarla Mevkii, 121 ada 8 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Bezirgan Başı Mevkii, 152 ada 382 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Değirmen Sekisi Mevkii, 140 ada 93parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Değirmen Sekisi Mevkii, 140 ada 177 parsel sayılı bahçe vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Pancarcı Mevkii, 136 ada 36 parsel sayılı tarla vasıflı,

Sivas ili Gemerek İlçesi Eğerci Köyü, Kuruçay Mevkii, 103 ada 12 parsel sayılı tarla taşınmazlar 11-12-13-14/08/2026 günü saat 10,00 - 15,00 saatleri arasında muhammen kıymetinin% 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde Satış Memurluğumuzca satılacaktır. İlk satış gününde alıcı çıkmaz ise ikinci satış 08-09-10-11/09/2026 günü aynı saatte muhammen kıymetinde% 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde satılacaktır.

Daha önceden adres yetersizliğinden dolayı kendisine Mahkeme aşamasında ve kıymet taktiri raporu ilanen tebligat yapılan 43717117708 TC kimlik nolu Perihan GÖKMERDAN (Celalettin ve Nazife kızı 12.03.1941 doğumlu ) adına TK 28 ve 29 maddeleri gereğince işbu SATIŞ İLANI DAVETİYESİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

