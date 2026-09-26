T.C. GEMEREK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/1 Tereke Satış

24/09/2026

Konu : Tasfiyenin Tatili İlanı

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Mahkemesi :Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesinin 13.03.2025 tarihinde kesinleşen 24.02.2025 tarih2025/2 Tereke 2025/2 Karar sayılı kararıyla Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

Miras Bırakan : EMRE KOÇYİĞİT-10380006738 TC Kimlik numaralı Haydar ve Gönül oğlu 13.09.1998 doğumlu 10.06.2024 tarihinde vefat etmiştir.

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK.nın 217. maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK.nın 254.maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur.

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Basın No: ILN02556529