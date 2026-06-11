T.C. GEDİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1060 Esas

15.05.2026



İLAN METNİ

Davacı , ŞENOL ER ile Davalılar , ABDULLAH KARTAL, BAYRAM KARTAL, GÜLAY KARTAL, HATİCE ÖZDEMİR, SELİM SERT, SELMA KARTAL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı16..........36 TC kimlik nolu Hatice ÖZDEMİR'in adresine çok kez denenmesine rağmen tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilecek adresinin tespit edilememesi nedeniyle adı geçen davalıya Mahkememiz hükmünde belirtildiği üzere "davanın kabulü ile, Kütahya ili Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi, 766 Ada 10 Parselde kain durumda olan taşınmazın, üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte umuma açık şekilde, açık arttırma usulü ile satılarak ortaklığın giderilmesine, satıştan elde edilecek olan gelirin paydaşlar arasında dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paylaştırılmasına,'' şeklindeki hükmün ve toplam 18.147.70 TL yargılama gideri ile davacı lehine 28.500 TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında tahsiline dair hükmün;

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren "Bu karara karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde yetkili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce incelenmek üzere istinaf yoluna başvurulabileceği, istinaf talebinin mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi ile mümkün ve geçerli olacağı " ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02484145