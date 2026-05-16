T.C. GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/172 Esas

Mahkememizin 2025/172 Esas sayılı dosyasında dahili davalı Alim Torun'un adresinin tespit edilememesi nedeniyle adına tebligat yapılamadığından şahıs adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacı Kezban Çürek tarafından Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 594 ada 19 parsel, B blok, 6 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tapu iptali ve tescili talebi ile Sefer Torun mirasçıları aleyhine dava açılmış olup, dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin aslını veya davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini dilekçenize eklemeniz gerektiği, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermenizin zorunlu olduğu, mahkememizin 04/06/2025 tarihli ara kararı ile dava konusu taşınmaza 3.kişilere devrinin ve satışının önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulduğu, söz konusu karara karşı 1 hafta içerisinde mahkememize itiraz edilebileceği ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları dahili davalı Alim Torun'a ilanen tebliğ olunur.13/04/2026

Basın No: ILN02470028