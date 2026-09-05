T.C. GEBZE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/172 Esas



DAVALI : AYŞE YURTSEVER- T.C.220*****638

Bilinen Son adres :Merkez Mahallesi Menderes Caddesi No:110A Gümüşova/ DÜZCE

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 11/06/2025, 07/07/2025 ve 21/08/2025 tarihlerinde dava dilekçesinin, tensip tutanağının ve ihtiyati haciz talebinin reddine dair ara kararın yurt içi adreslerine tebliğe çıkarıldığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, ön inceleme ve tahkikata hazırlık tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmekle; Ön inceleme duruşma Günü 01/10/2026 günü saat: 10:20'ye bırakılmış olup dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap vermemeniz halinde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gereken hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmamanız ve taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 139. maddesi gereğince tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri Mahkemeye sunmaları veya başka bir yerden getirtilecek belgelerin celbi için gereken açıklamayı yapmak üzere davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verildiği, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, taraflara toplanacak delilleri için HMK'nın 120/3.maddesi 324.maddesi gereği 500,00 TL delil avansını yatırmak üzere iki haftalık süre verildiği, aksi halde talep olunan delilin ikamesinde vazgeçilmiş sayılacağı hususları ile ön inceleme duruşma günü ve saati tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02541863