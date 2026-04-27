T.C. GEBZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/371 Esas

DAVALI : AYŞE YURTSEVER Merkez Mah., Menderes Cad. No. 110 A Gümüşova/ DÜZCE

İşbu dosyamızda davalı olan Ayşe Yurtsever ''davacı'' sıfatıyla 19/03/2020 tarihinde Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesinde mirasçılık belgesi istemli dava açmıştır. Mahkemenin 19/03/2020 tarih 2020/328 Esas ve 2020/338 Karar sayılı kararı ile; Ali oğlu Şakir'in mirası 1 pay kabul edilerek tümünün Ayşe Yurtsever'e verilmesine karar verilmiştir. Davacı Maliye Hazinesi tarafından işbu mirasçılık belgesinin iptali talepli mahkememize dava açılmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının 14/04/2026 tarihli yapılan yargılamasının 1 nolu ara kararı gereğince;

Durusma Günü: 07/07/2026 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda hüküm kurulabileceği ihtarı ile iş bu ilanın tebligat yerine kaim olmak üzere, 7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereği ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 15/04/2026

