T.C. GEBZE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/310 Esas

KARAR NO : 2023/339

Davalı : 1- BİROL ÖZCAN

Davacı : 2- AYŞE ÖZCAN



Yukarıda numarası ve tarafları yazılı boşanma davasının Mahkememizde yargılaması sonucunda 02/05/2023 tarihinde; "...HÜKÜM : 1-Davanın KABULÜNE;



2-Sinop ili, Türkeli ilçesi ,Hamamlı Mah/Köy, Cilt No:15, Hane No:70'de nüfusa kayıtlı Nail ve Emine’den olma,24545528904 T.C. kimlik numaralı,15/07/1980 doğumlu davacı AyşeÖZCAN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı 24785520980 T.C. kimlik numaralı, Muharrem ve Fatma’dan olma,20/07/1973 doğumlu davalı Birol ÖZCAN’ın T.M.K.nun 166/1maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,



3-Tarafların müşterek çocukları dava tarihi olan 06/05/2022 tarihi itibariyle reşit olduklarından müşterek çocuklar açısından velayet talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,



4-Dava sonunda alınması gereken 179,90TL karar ve ilam harcından, davacı tarafından karşılanan 80,70 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye karar ve ilam harcı olan 99,20 TL'nin davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine,



5-Davacı tarafından karşılanan 80,70 TL başvurma harcı ile 80,70 TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



6-Davacı tarafından yapılan tebligat, müzekkere, posta gideri olan 8.188,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



7-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,



Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye,Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere taraf sayısından bir fazla örnek verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olarak karar verilmiş olup,verilen karar hazır bulunan davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda..." karar verilmiştir.



Davalı Birol ÖZCAN'a tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamamış ve tebligat yapılamamış olması nedeniyle, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Kanunun 31.madessi gereğince bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.



Yazı İşleri Müdürü 56195 Hakim 211445



*Bu belge 5070 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda elektronik imza ile imzalanmıştır.*

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Basın No: ILN01889794