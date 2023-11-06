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Resmi İlanlar T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:00:00 -

T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2022/214 Esas

DAVALI : MİHRİBAN ERKAN Kadıköy Mh. Zümrüt Sk. Lale Apt. No:75/9 İzmit / KOCAELİ

Davacı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan tapu iptali ve tescil (taşınmazın orman niteliğinin çekişmeli olması nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususunun ihtarının ile bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen ve tebliğ olunur. 01/11/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923994