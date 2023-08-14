T.C. GEBZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO :2023/73 Esas

DAVALI :GÖKSEL AKKAYA33979655636 - Hürriyet Mah. Emektarlar Cad. No:74Gebze/ KOCAELİ

Davacı , AYŞE AKKAYA ile Davalılar , GÖKSEL AKKAYA, OKTAY KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Sözleşmenin İptali davası nedeniyle;



Gebze 3. Noterliği 13/07/2021 Tarih ve 20220 Yevmiye Numaralı Gecekondu Enkaz Satış Sözleşmesinin vekaletin kötüye kullanılmış olması sebebiyle iptalini, Söğütlü Noterliğinin 12/07/2021 Tarih ve 02252 Yevmiye numaralı, GÖKSEL AKKAYA vekil gösterilerek düzenlenen Vekaletnamenin geçmişe dönük olarak iptalini, satıştan kaynaklanan bütün müspet ve menfi zararların ve borçların kötü niyetli olarak işbirliği içerisinde olan davalılar üzerine bırakılmasını talep etmiştir.



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış ancak adresteki bina yıkılmış olduğundan tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve sistemde kayıtlı adresiniz yıkılan bina adresiyle aynı olduğundan dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesi ve tensip tutanağı davalıya tebliğ edilemediğinden ilanın tebliğ edildiği sayılan tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği,



"HMK'nın 122/1 Maddesine göre iki hafta içinde, aynı Kanunun 129/1-2. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği hususlarının İHTARI ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığının kabul edileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01876226