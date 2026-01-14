T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/338 Esas
22/12/2025
Konu : Gaiplik İlanı
Aşağıda kimliği belirtilen Mümin ÇİTAK isimli şahsın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden; şahsın yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bilgi vermeleri ile şahıs yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 51532332992
ADI SOYADI : MÜMİN ÇİTAK
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : EMBİYE
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1955
DOĞUM YERİ : PAISIEVO
İKAMETGAH ADRESİ :
