T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/8453 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boğazköy Mahallesi , Çiftlik Mevkii, 4272 ada 31 parselde kayıtlı, 149,16 m2 yüzölçüme sahip tarla niteliğindeki taşınmaz ve üzerinde bulunan binanın Müdürlüğümüz dosyası borçlusuna ait 1229/3729 hissesi dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Atatürk Mah. İlbey Sokak No:31 Arnavutköy/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 149,16 m2
Arsa Payı : 1229/3729
İmar Durumu :E:1,10 Hmaks:4 kat konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 970.860,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:31
03/04/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02015348