T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/105 Esas

KARAR NO : 2026/197

Davalı : ATTİLA YILDIZ

Mahkememizden verilen 16/06/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiş, davalı ATTİLA YILDIZ'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

Mahkememizin 16/06/2026 tarih, 2024/105 Esas, 2026/197 karar sayılı ilamı ile;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile Gaziosmanpaşa 9. Noterliği'nin 25/11/2019 tarih ve 07484 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin davacılar yönünden TENFİZİNE,

-İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karlıtepe Mahallesi, 1650 Ada, 17 Parselde kain 1. Normal kattaki 6 nolu bağımsız bölümün muris Seyit Ahmet Yıldız adına olan tapu kaydının iptali ile her birine 1/3 oranında olmak üzere davacılar Hakan Yıldız, Suna Yıldız ve Funda Ağaçkesen adına tapuya kayıt ve tesciline,

-Muris Seyit Ahmet Yıldız'ın Türkiye İş Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi'nde bulunan;

*TR35 0006 4000 0021 0640 8122 20*TR33 0006 4000 0041 0640 8122 46

*TR67 0006 4000 0041 0640 8232 74*TR80 0006 4000 0041 0640 9243 08

*TR76 0006 4000 0031 0640 9884 05*TR04 0006 4000 0011 0641 0348 16

IBAN nolu hesaplarında bulunan tüm bakiye miktarların her birine 1/3 oranında olmak üzere davacılar Hakan Yıldız'a, Suna Yıldız'a ve Funda Ağaçkesen'e ödenmesine,

-İş bankası Gaziosmanpaşa şubesinde bulunan 291 nolu kasadaki 1 adet 22 ayar 10.1 gr altın bilezik, 1adet 14 ayar 19.4 gr altın kolye, 1 adet turuncu renkli 48.1 gr imitasyom kolye, 1 adet 35.4 gr inci görünümlü imitasyon kolye, 1 adet 14 ayar kırmızı taşlı 4.9 gr beyaz altın yüzük, 1 adet 14 ayar 5.1 gr siyah taşlı yüzük, 1 adet 14 ayar 3,1 renkli taşlı yüzük, 1 adet 14 ayar 8.4 gr altın yüzük, 1 adet 14 ayar 3.7 gr turkuaz renkli taşlı yüzük,1 adet 14 ayar 3.3 gr kolye ucu, 16,000,00 Türk Lirası ve 23,750,00 Euro altın ve paraların her birine 1/3 oranında olmak üzere davacılar Hakan Yıldız'a Suna Yıldız'a ve Funda Ağaçkesen'e ödenmesine ve verilmesine,

2-İİK'nun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 1.193.148,91 TL harçtan davacı tarafça yatırılan 1.707,75 TL peşin harcın, 296.597,47 TL bakiye karar harcının mahsubu ile eksik kalan 894.861,69 TLharcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T.'ne göre hesaplanan 1.219.333,60 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

5-Davacılar tarafından yapılan; 1.707,75 TL peşin harç, 179,90TL başvurma harcı, 296.579,47 TL tamamlama harcı, 8.723,00 TL 2 adet keşif harcı ve 44.800,00 TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 351.990,12 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

6-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK'nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana iadesine,

Hükmün davalı Attilla Yıldız'a gazete ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine ihtar ve ilan olunur. 05/10/2026

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Basın No: ILN02568105