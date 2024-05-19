T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/881 Esas

KARAR NO : 2023/1753

Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince beraaatine, 245/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohammad Walıd ve Awash oğlu, 05/01/2000 Aleppo doğumlu. MOHAMMAD FIRAS YOUSEF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 15.05.2024

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Basın No: ILN02034625