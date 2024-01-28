T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/101 Esas

KARAR NO : 2022/1338

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2022 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenen Naser ve Samera kızı, 20/10/1973 doğumlu MERIAM MCHALA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 26.01.2024

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Basın No: ILN01975166