T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1521 Esas

KARAR NO : 2026/61

Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2026 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.d.3 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Tahir ve Necmiye kızı, 18/01/1982 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖFER ORBEYİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 15.06.2026

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Basın No: ILN02491421