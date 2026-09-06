T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/9 Esas

KARAR NO : 2026/347

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2026 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulkarım ve Fatıma oğlu, 01/08/1998 doğumlu, Suriye vatandaşı YOUSEF MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 03.09.2026

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Basın No: ILN02542808