T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/34 Esas

KARAR NO : 2024/87

Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2024 tarihli ilamı ile 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği, Abdulkarım ve Sakına oğlu, 01/01/1986 doğumlu, MOHAMAD TANBI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafiine ait istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 16.04.2024

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Basın No: ILN02020322