T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. AİLE MAHKEMESİ

Esas No :2025/349 Esas

İ L Â N

Davacı EMİNE BOZDEMİR YILDIZ tarafından Davalı RAMAZAN YILDIZ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılmakta olan yargılamasında davalıya HMK'nun 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı RAMAZAN YILDIZ ' ın 06/10/2026 tarih ve saat 10:25 'de ''Belirlenen ün ve saatte ÖN İNCELEME DURUŞMASINA katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde 7251 S.K. İle Değişik HMK'nun 139/1 Maddesi gereğince delillere ilişkin verilen kararları yerine getirmeniz hususu ihtar ve tebliğ olunur. (HMK 139/1 Madde ve 150/1 Madde gereğince ihtarı içerir.)'' işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere Tuna Mah. 665 sk. No:20/C Esenler/İSTANBUL adresinde iken meçhul kalan davalı RAMAZAN YILDIZ 'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 09/09/2026

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Basın No: ILN02545908