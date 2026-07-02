T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/636 Esas

DAVALI : MUHAMMED AL ZAIDIEEN: Al KarakFagu Postane 61295 Ürdün

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligatın yapılmadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Inna Al Zaıdınile Muhammed Al Zaıdıeen ile Ukrayna da ikamet etmekte iken resmi olarak boşandıklarını, dahili davalı Inna Al Zaıdın'ın boşanmanın ardından memleketi olan Ürdün e geldiğini, davacı Mehmet Çiftçi ile tanışarak birliktelik yaşadığını, Inna Al Zaıdın 2022 tarihinde resmi yollardan Türkiye ye geldiğini, davacı ile gayri resmi olarak ilişkilerini sürdükleri ve bu ilişkinden 27/07/2023 doğum tarihli Selem Al Zaıdın adlı kız çocuğunun dünyaya geldiğini, ancak davalı Muhammed Al Zaıdıeen ile boşanmanın ardından 300 gün geçmeden biyolojik babası davacı Mehmet Çiftçiolan Selem Al Zaıdın adlı kız çocuğunun doğumu gerçekleştiğinden sebep davacı Mehmet Çiftçi ile Selem Al Zaıdın adlı kız çocuğu arasında soy bağının kanunen kurulamadığı beyan edilmekle ilgili çocuk ile davacının arasında soy bağının kurulması talep edilmiştir.

HMK 127.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, HMK 117.maddesi gereğince varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde bir daha ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve HMK 128.maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK 131.maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02501227