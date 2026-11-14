T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/1169 Esas

DAVALI : AHMAD ALMASRI Sultangazi Cebeci Mah. 2515 SkNo:55 Bodrum Kat:D:1 Sultangazi / İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının incelenmesinde ;

Davacısı Manal SOHORBAJİ tarafından 21.05.2020 tarihinde Ahmad ALMASRI ye karşı Suriye Arap Cumhuriyeti yetkili mahkemelerince verilmiş olan boşanma hükmünün Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından Tanıma ve Tenfizi ile nüfusa tesciline ilişkin dava olduğu görülmekle ;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 28/01/2027 günü saat: 14:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02595393