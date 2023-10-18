T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/538 Esas



11/10/2023



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Davacı , ESMA ERGÜN ile Davalı , HASAN ERGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davacı vekili Mahkememize sunduğu dilekçe ile Tarafların 05/10/2019 tarihinde evlendiklerini, müşterek bir çocukları olduğunu, davanın hukuki sebebini TMK md.161/1 hükmü uyarınca zina sebebi ile boşanmanın yanı sıra, olmadığı takdirde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak, güven sarsıcı davranışlarda bulunmak suretiyle evlilik birliğinin temelinde sarsılması (TMK. md. 166) sebebiyle boşanma şeklinde (terditli) tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine, kusursuz olan davacıya 1.000.000,00 TL maddi tazminat ve evlilik yaşamı boyunca maruz kaldığı hakaretler, yalnız kalması, aldatılması vb sebeplerle 1.000.000,00 TL manevi tazminata, davacı Esma lehine aylık 5.000,00TL tedbir nafakasına nihai kararla birlikte yoksulluk nafakası olarak devamına, müşterek çocuk için aylık 5.000,00TL tedbir nafakasına nihai kararla birlikte iştirak nafakası olarak devamına ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Davalı HASAN ERGÜN'e iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 22/07/1991 doğumlu 27095435500 T.C kimlik numaralı HASAN ERGÜN'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 11/10/2023

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Basın No: ILN01911198