T.C. GAZİOSMANPAŞA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. GAZİOSMANPAŞA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/424 Esas
KARAR NO : 2026/185
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/04/2026 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Şafak ve Mine kızı, 08/01/2001 doğumlu, Ayvansaray nüfusuna kayıtlı YASEMİN SEMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 22.10.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02577458