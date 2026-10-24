T.C. GAZİOSMANPAŞA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2026/80 Esas

KARAR NO : 2026/387

SANIK :UĞUR AVCI, Ali ve Seher oğlu, 24/11/1991 GAZİOSMANPAŞA doğumlu, Üniversite Mah. Kanarya Sk. No:9 İç Kapı No:3 Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:23488576058

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 18/09/2025, 05/10/2025 (zincirleme)

KANUN MADDESİ : TCK 191/1, 43/1,62/1

VERİLEN CEZA : 2 yıl 1 ay hapis cezası

EK KARAR TARİHİ : 21/10/2026

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce 06/07/2026 tarihli gıyabında verilen karar, PTT ve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02577068