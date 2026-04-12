T.C. GAZİOSMANPAŞA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2025/592 Esas

Karar No : 2026/147 Karar

Sanık Ahmet HASAN hakkında üzerine atılı Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan, mahkememizde yapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2025/592 Esas, 2026/147 Karar sayılı 06/03/2026 tarihli ilamı ile;

Sanığın, 6136 Sayılı Kanunun 4. maddesi delaletiyle aynı kanunun 15/1 maddesi, 5237 TCK'nun 62/1 ve 52/2 maddeleri ve 5271 Sayılı CMK'nun 251/3. maddesi gereğince 3 ay 22 gün hapis ve 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK'nun 231/8 maddesi gereğince sanığın herhangi bir yükümlülük altına alınmadan beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ancak, Şevket ve Zeliha oğlu, 10/05/2004 Halep doğumlu, Ahmet HASAN (T.C.:99128030136) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz yoluna müracaat edebileceği, itiraz yasa yoluna müracaat edilmez ise kararın kesinleşeceği, itiraz halinde tevzi kriterine göre belirlenecek mahkemece duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.04.2026

