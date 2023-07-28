T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2021/367 Esas

KARAR NO : 2021/866

HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

SANIK : MARYAM SALEHITABAR, MORTEZA ve ZEHRA kızı, 1978 İRAN doğumlu, Nazım Hikmet Mah. Cumhuriyet Cad. P21/KBeylikdüzü / İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 25/12/2020

ASIL KARAR TARİHİ : 30/09/2021

EK KARAR TARİHİ : 04/03/2023

KANUN MADDESİ : TCK'nun 204/1, 62/1, CMK 231/5, 231/8 maddeleri

VERİLEN CEZA : 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA- HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA - 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA



Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 2021/367 Esas, 2021/866 Karar, 30/09/2021 Tarihli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ



1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanına,



2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;



Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2023

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Basın No: ILN01868253