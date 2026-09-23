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Resmi İlanlar T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/174 Esas

KARAR NO : 2026/160

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2026 tarihli ilamı ile 15/1-1. fıkra maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Ayşe oğlu, 04/10/1992 doğumlu, SHAMIL KAZIAKHMEDOV'a, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı yüksek GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02553531