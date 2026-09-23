T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/174 Esas
KARAR NO : 2026/160
Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2026 tarihli ilamı ile 15/1-1. fıkra maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Ayşe oğlu, 04/10/1992 doğumlu, SHAMIL KAZIAKHMEDOV'a, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı yüksek GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02553531