T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/127 Esas

KARAR NO : 2024/163

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2024 tarihli ilamı ile Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek suçundan Beraatine, Hakaret suçundan 3.350,00 TL ADLİ PARA cezası ile, Tehdit suçundan 6.750,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Erdal ve Nurgül oğlu, 07/03/1993 İstanbul doğumlu, Sivas, Akıncılar, Göllüce nüfusunda kayıtlı MÜCAHİT TÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 24.02.2026

