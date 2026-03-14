T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/124 Esas

KARAR NO : 2024/81

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, 100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Raad ve Kitba oğlu, 22/05/1989 Irak doğumlu HUSSEIN RAAD MOHSIN ALHARES tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.12.03.2026

Basın No: ILN02423418