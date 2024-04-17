T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2023/754 Esas
KARAR NO : 2024/53
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Alı ve Zamzam oğlu, 14/10/1999 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ALI AHMAT OUSMAN SAAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİ BİR GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.03.2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02017500