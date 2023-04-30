T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/535 Esas

DAVALI HAMİT OĞURERTEN'EDAVA DİLEKÇESİNİN VE DURUŞMA GÜNÜNÜNİLANEN TEBLİĞAT

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü İleDavalılar, Hamit Oğurerten Abdullah Oğuz, Adnan Tetikli, Ahmed Zahid Hayırlıoğlu, Ahmet Analp, Ahmet Yılmaz, arasında mahkememizde görülmekte olan dava konusu İstanbul ili Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 1043 ve 1044 parsel sayılı taşınmazlarda, Kamulaştırma Kanunun Mülga 17. Maddesi uyarınca kamulaştırma nedeniyle tescil talepli dava nedeniyle;

Davacı vekilinin 18/08/2022 tarihli dava dilekçesi özetle ; Davacı vekilinin dava dilekçesi ile;Dava konusu İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, Cebeci Mahallesi, 1043 ve 1044parsel sayılı taşınmaza kuzey Marmara Oto Yolu Bağlantı Yolları Yol İnşaat Ve Emniyet Sağası Tesisi için 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince kamulaştırılmasına ve davacı kurum Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

1)Davanın Esas Nosu: 2022/535 Esas

2)Davalı: HAMİT OĞURERTEN (T.C BİLİNMİYOR) - Adresi : BİLİNMİYOR

3)Kamulaştırmayı yapan idare: Karayolları Genel Müdürlüğü

4)Dava konusu yer ve davanın konusu : dava konusu İstanbul ili Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 1043 ve 1044 parsel sayılı taşınmazların, Kamulaştırma Kanunun Mülga 17. Maddesi uyarınca kamulaştırma nedeniyle tescili.

Davalı Hamit Oğurerten (T.C Bilinmiyor) 'ınadresinin tespit edilemediğibu nedenle mahkememizin 25/04/2023 tarih 3nolu celsede davalı Hamit Oğurerten'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bu nedenle iş bu ilanen tebligat düzenlenmiştir.

Dava dilekçesinin ve eklerinin iş bu ilanen tebligatın tebliğinden itibaren HMK 129. Maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunulması ve ayrıca bilirkişi heyet raporu ve ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve duruşma gününün atılı bulunduğu 19/09/2023 günü saat: 09:35'da duruşmasına katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu,

Keyfiyet iş bu ilanen tebligat ile ihtar ve tebliğ ile duyurulur. 27/04/2023

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Basın No: ILN01821821