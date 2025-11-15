T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 21/10/2025 tarih 2023/376 esas 2025/475 karar sayılı kararıyla neticeten;

1-Sanık Jıhad Khaled El Cherkaoı hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 142/1-c maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminin TCK'nın 160.maddesinde belirtilen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya hakkında tasarruf suçunu oluşturduğu ve her hangi bir şikayet bulunmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı CMK m.223/8 uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının, şikayet yokluğu nedeniyle DÜŞMESİNE,

2-İş bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılmasına,

Kararın 25/01/1992 Lübnan doğumlu Sanık JIHAD KHALED EL CHERKAOI'ın dosyada mevcut beyan adreslerinin bulunmadığı, tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 21/10/2025 tarih 2023/376 esas 2025/475 kararın, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık JIHAD KHALED EL CHERKAOI 'a TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 11.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02334620