T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 16/01/2026 tarih, 2025/712 esas 2026/22 karar sayılı kararla neticeten;

1-Alaaeddıne Mokhtarı hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 206/1 maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yüklü eylemi kanunda suç olarak tanımlanmayan sanığın 5271 sayılı CMK m.223/2-(a) maddesi uyarınca BERAATİNE;

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Raba ve Suad oğlu 2001 Cezayir doğumlu sanık Alaaeddıne Mokhtarı 'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 16/01/2026 tarih, 2025/712 esas 2026/22 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın SANIK ALAAEDDINE MOKHTARI'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden itiraz edilmesi halinde genel hükümlere göre yapılacak olan yargılama sonunuda CMK'nın 252/1 ve 3. Maddeleri uyarınca yapılan 1/4 oranındaki indirim yapılmayacağı hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur.

Basın No: ILN02389706