T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 25/11/2025 tarih, 2019/59 6esas 2025/547 karar sayılı kararla neticeten;

1-Sanık Uzgor Hayyer hakkında her ne kadar 5237 sayılı TCK'nın 102/1-1.maddesinde belirtilen cinsel saldırı suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillere göre üzerine atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK m.223/2-(e) hükmü uyarınca sanığın BERAATİNE,

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince iş bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Kararın Muhammed İslam ve Resim Bibi oğlu 1990 Pakistan doğumlu Sanık UZGOR HAYYER'e dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 25/11/2025 tarih, 2019/596 esas 2025/547 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık UZGOR HAYYER''E TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 26/12/2025

