T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 04/11/2025 tarih 2025/452 esas 2025/502 karar sayılı kararıyla neticeten;

1-Her ne kadar sanıklar Fatemeh Ahmadıbonakdar ve Seyedmohammad Hosseını hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1.maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; yüklü eylemi kanunda suç olarak tanımlanmayan sanıkların 5271 sayılı CMK m.223/2-(a) maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE;

2-5271 sayılı CMK'nın 327/1 maddesi gereğince işbu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3-Adli Emanetin 2022/7767 sırasında kayıtlı pasaportların Dosyada Delil Olarak Saklanmasına,

Kararın Behrooz ve Tahire kızı 1973 Masshan doğumlu Sanık FATEMEH AHMADIBONAKDAR'a ve Seyedkazem ve Fatemeh oğlu 2000 Masshan doğumlu Sanık SEYEDMOHAMMAD HOSSEINI dosyada mevcut beyan adreslerinin bulunmadığı, tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 04/11/2025 tarih 2025/452 esas 2025/502 kararın, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede ve yerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın Sanık FATEMEH AHMADIBONAKDAR 'Ave Sanık SEYEDMOHAMMAD HOSSEINI TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 11.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02334631