T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2024-01-31 00:00:00 -
T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.61374334-2023/346-Ceza Dava Dosyası
03.01.2024
Konu :
İ L A N
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda 2023/346 esas 2023/312 karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile sanık XIANZHONG HU hakkında Beraat kararı verilmiş müşteki SALAH K A BEN GHAREEB, Kazım ve Lowah oğlu, 04/08/1965 EPLOYEE doğumlu,tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesi gereğince Hüküm Özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 03/01/2024
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Basın No: ILN01975184