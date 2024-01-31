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Resmi İlanlar T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-01-31 00:00:00 -

T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.61374334-2023/346-Ceza Dava Dosyası
 
03.01.2024

Konu :

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda 2023/346 esas 2023/312 karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile sanık XIANZHONG HU hakkında Beraat kararı verilmiş müşteki SALAH K A BEN GHAREEB, Kazım ve Lowah oğlu, 04/08/1965 EPLOYEE doğumlu,tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.Maddesi gereğince Hüküm Özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 03/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01975184