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Resmi İlanlar T.C. GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/573

Karar No : 2026/429

İLAN

"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Mahkememizin 2023/573 Esas ve 2026/429 Karar numaralı 01.10.2026 tarihli ilamı ile " TCK'nın 61. maddesi doğrultusunda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç işlemekte güttüğü amaç ve saik ile suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak sabit olan eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca takdiren 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" dair karar verildiği, verilen gerekçeli karar Hanısh ve Khadıjah Ahmed oğlu 01.01.1988 Irak doğumlu sanık Kusay Hanash Ibrahım IBRAHIM 'e tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02567428