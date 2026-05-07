  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2025/617 Esas

KARAR NO :2026/53

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2026 tarihli ilamı ile TCK 206/1 maddesi gereğince neticeden 5.600 TL adli para cezası cezalandırılmasına, CMK 231/5,6 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Musa ve Aminata oğlu/kızı, 1990 Sierre Leone doğumlu MORLAI KARGBO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

 

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 04/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02463097