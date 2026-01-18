T.C. GAZİOSMANPAŞA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/492 Esas

DAVALI : YUSUF KESKİN - Karadeniz Mah. 1113/2. Sk. No:18/1 İç Kapı No:5 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

Mahkemenizce, dava dilekçesinde belirtilen yukarıda belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği yapılmasına karar verilmekle, Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalı Yusuf Kesin aleyhine 19.205,97 TL tutarında öğrenim, eğitim, yetiştirme ve kurs masraflarının tahsiline ilişkin dava açılmış olup, iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 12,12,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini sunmanız hususu dava dilekçesi tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02383217