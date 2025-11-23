T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Durusu Mahallesi
ADA ve PARSEL NO : 234 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile 239 ada 74 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yavuz KÖMÜRLÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/305 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.11.2025
