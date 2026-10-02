T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/485 Esas

Karar No: 2026/84

İ L A N

Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı yapmak suretiyle izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.01.2026 tarihli ilamı ile sanık Recep Öztürk hakkında 5271 sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Arif ve Faika oğlu, 01/01/1995 doğumlu sanık RECEP ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ ve katılan kurum İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü vekili Av. Merve Aybek tarafından mahkememize sunulan istinaf başvuru dilekçesi edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 29.09.2026

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Basın No: ILN02561209