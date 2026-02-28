T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/49 Esas

Karar No: 2025/50

İ L A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile sanık CYNTHIA SLEIMAN hakkında5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verildiği, Drıss ve Mounıa kızı, 1992 Fas doğumlu CHAIMAE EL IDRISSI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 25.02.2026

