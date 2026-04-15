T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/295 Esas

03.04.2026

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı, İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Cezrikasım Mah. 143 Ada 35 Parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından 9/40 hissesinin maliki Rasim oğlu Mehmet Zühtü, 5/40 hissesinin maliki Rasim oğlu Nazım, 5/40 hissesinin maliki Rasim oğlu Suat, 4/40 hissesinin maliki Hüsnü kızı Saime, 4/40 hissesinin maliki Hüsnü kızı Atiye, 4/40 hissesinin maliki Hüsnü oğlu Hüsamettin, 1/40 hissesinin maliki İbrahim, 1/40 hissesinin maliki İbrahim kızı Nahide, 1/40 hissesinin maliki İbrahim kızı Halide ile 1/40 hissesinin maliki İbrahim oğlu Zafer'in ve mirasçılarının hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek üzere İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.10.2012 tarih ve 2012/557 Esas, 2012/1410 Karar sayılı ilamıyla İstanbul Defterdarı kayyım tayin edilmiştir.

Dava konusu İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Cezrikasım Mah. 143 Ada 35 Parsel sayılı taşınmazın malikleri Rasim oğlu Mehmet Zühtü, Rasim oğlu Nazım, Rasim oğlu Suat, Hüsnü kızı Saime, Hüsnü kızı Atiye, Hüsnü oğlu Hüsamettin, İbrahim, İbrahim kızı Nahide, İbrahim kızı Halide İbrahim oğlu Zafer'in gaipliklerine, dava konusu İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Cezrikasım Mah. 143 Ada 35 Parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda isimleri belirtilen dava konusu taşınmaz malikleri Rasim oğlu Mehmet Zühtü, Rasim oğlu Nazım, Rasim oğlu Suat, Hüsnü kızı Saime, Hüsnü kızı Atiye, Hüsnü oğlu Hüsamettin, İbrahim, İbrahim kızı Nahide, İbrahim kızı Halide İbrahim oğlu Zafer'i tanıyan ve bilen ve haberdar olanların ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememizin 2025/295 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, ayrıca gaipliğin hüküm için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesine intikal edeceği TMK m.588 ve TMK m.32/2-3 gereğince gaiplik ilanı olarak duyurulur.



