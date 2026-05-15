T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/1217 Esas
KARAR NO : 2023/1915
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2023 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Karımovna ve Hatice 21/06/1972 doğumlu, GULBAKHOR KARIMOVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.05.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02468638