T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2025/206 Esas
KARAR NO : 2025/514
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2025 tarihli ilamı ile 2700 TL ADLİ PARA, 10000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Saıdjon ve Nilufer 30/11/2000 doğumlu, Shokhjakhon OCHILOV adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 05.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02588817