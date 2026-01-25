T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1764 Esas

KARAR NO : 2024/539

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/03/2024 tarihli ilamı ile İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS (ERTELİ), 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Bakhronovna ve Kubarro 1990 doğumlu, NIGORA MARDONOVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 22.01.2026

